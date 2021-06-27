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Antrenör seminerleri başlıyor

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Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin, Türkiye’den eğitimcilerin katılımı ile gerçekleştireceği katılımı zorunlu eğitim semineri 1 – 2 Temmuz’da yapılacak

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Antrenör seminerleri başlıyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KTFAD) iş birliği çerçevesinde her sezon öncesi Kıbrıslı Türk antrenörlerin gelişimini sağlayacak unsurlardan olan antrenörlerin eğitimini üst seviyeye çıkarılabilmesi için her yıl düzenlenen antrenör gelişim semineri geçen yıl pandemiden(covid19) dolayı yapılamamıştı.
Lefkoşa’da TheParadise Park’ta gerçekleştirilecek olan antrenör gelişim seminerine teknik direktör, A, B, C lisans ve kaleci antrenörleri katılacak.
1 – 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan antrenör gelişim seminere Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı İsmail Dilber, Türkiye Futbol Federasyonu Eğitmenlerinden Dr.Atila Yüce, Pro Lisans Hikmet Karaman, asistan Ömer Faruk Karaman, Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, teknik direktör Özcan Bizati, TFF Genç Milli Kaleci antrenörü Yusuf Yardımcı, Girne American Üniversitesi (GAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ProfDr.Mustafa Ferit Acar katılacak.
2021 – 2022 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alabilmeleri için lisansları yenileme seminerine, tüm teknik adamların katılma zorunluluğu bulunuyor.Yenileme seminerine mazeretsiz katılmayan teknik direktörler “yenileme seminerine mazereti olmaksızın katılmayan kişilere yenileme semineri takip eden sezonda çalışma izini verilmeyecek.
 
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