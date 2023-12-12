banner913
banner932
“KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenleniyor
“KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenleniyor
16 0
Metin Koloğlu yaşamını yitirdi
Metin Koloğlu yaşamını yitirdi
498 0
 
TFF: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik.
TFF: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik.
86 0
Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için 15 Aralık’a kadar müracaat kabul edilecek
Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için 15 Aralık’a kadar müracaat kabul edilecek
23 0
Liderler bu akşam bir araya gelecek
Liderler bu akşam bir araya gelecek
17 0
13’üncü maaşlar 21 ve 22 Aralık’ta ödenecek
13’üncü maaşlar 21 ve 22 Aralık’ta ödenecek
18 0
İsrail’den KKTC’de suikast girişimi iddiası
İsrail’den KKTC’de suikast girişimi iddiası
107 0
banner996
banner985

Fatih Karagümrük'te Şota işbaşı yaptı

banner989

banner974
Fatih Karagümrük'te Şota işbaşı yaptı
banner971
VavaCars Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü ŞotaArveladze, kırmızı-siyahlı takımla ilk antrenmanına çıktı.
Kulüpten alınan bilgiye göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saha içi toplantıyla başladı.
Isınma koşularının ardından pas çalışması yapan Fatih Karagümrük, son bölümde çift kale taktik maç yaptı.
Teknik direktör Şota, çalışma sırasında oyuncularla sürekli diyalog kurarak isteklerini dile getirdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.