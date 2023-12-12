Fatih Karagümrük'te Şota işbaşı yaptı

VavaCars Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü ŞotaArveladze, kırmızı-siyahlı takımla ilk antrenmanına çıktı.
Kulüpten alınan bilgiye göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saha içi toplantıyla başladı.
Isınma koşularının ardından pas çalışması yapan Fatih Karagümrük, son bölümde çift kale taktik maç yaptı.
Teknik direktör Şota, çalışma sırasında oyuncularla sürekli diyalog kurarak isteklerini dile getirdi.
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