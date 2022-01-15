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Fatih Karagümrük 3 maç sonra galip

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

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Fatih Karagümrük 3 maç sonra galip

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Fatih Karagümrük güldü. İstanbul temsilcisinin golleri 31'de Alexandar Pesic ve 75'te Salih Dursun'dan geldi.

Karagümrük'te Ervin Zukanovic 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla ligde 3 maç sonra galip gelen Fatih Karagümrük, puanını 30'a yükseltirken alt sıralardan kurtulamayan Çaykur Rizespor ise 18 puanda kaldı.

Pesic Karagümrük tarihine geçti

Fatih Karagümrük'te son 5 maçta 4 gol kaydeden Pesic, kulüp tarihine geçti. Çaykur Rizespor filelerini havalandıran Sırp futbolcu, bir Süper Lig sezonunda en fazla gol(12) atan Karagümrük oyuncusu oldu. 29 yaşındaki futbolcu gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor.

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