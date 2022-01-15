SFC Dörtyol’da kamp başladı

SFC Dörtyol’da ligin ikinci devresine yönelik olarak devam eden kamp çalışmaları 17 Ocak Pazartesi öğlen tamamlanacak

Aksa 1.ligde ilk devreyi lider tamamlayan SFC Dörtyol’da 2.hazırlık dönemi kamp çalışmaları ile devam ediyor. Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi SFC Dörtyol, ligin ikinci devresi öncesinde 2.hazırlık dönemi yoğun bir şekilde çalışmalar devem ederken, hazırlık maçlarıyla birlikte, hazırlıklara kamp çalışmaları ile devam ediliyor. Aksa 1.lig temsilcisi 3 Ocak’tan beri ikinci devre 2.hazırlık dönemi çalışmaları aralıksız olarak sürdüren yeşil beyazlı ekibi SFC Dörtyol, 14-17 Ocak tarihleri arasında Acapulco Resort Convention Spa Hotel’da kamp çalışmaları başladı.AcapulcoResortConventionSpaHotel’de 4 günlük kampa başlayan SFC Dörtyol kafilesinde As başkan Kağan Taşer kafile başkanlığında, sporcu sorumlusu Mendo Şengül, BuğrayYiğen, teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman, malzemeci Gürsel Gök ve 25 futbolcu yer alıyor. Koronavirüs salgınından dolayı gerekli önlemler alınarak başlatılan kamp çalışmaları devam ediyor. SFC Dörtyol teknik direktörü Ahmet Ogan yönetiminde kamp süresi boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yapan SFC Dörtyol takımı toplam beş antrenman, bir hazırlık maçı ile çalışmalarına devam edecek. Antrenman programı oldukça yoğun olduğu kamp çalışmalarında çabuk kuvvet, dayanıklılık, toplu çalışmaların yanı sıra teknik, taktik çalışmalarında yer alacağı belirtildi. SFC Dörtyol’da ligin ikinci devresine yönelik olarak devam eden kamp çalışmaları 17 Ocak Pazartesi öğlen tamamlanacak.SFC Dörtyol’da 4 gün sürecek olan kamp çalışmalarında tek hazırlık maçı yapılacak. SFC Dörtyol hazırlık maçında Aksa süper lig ekiplerinden Lefke ile bugün Acapulco sahasında karşı karşıya gelecek.