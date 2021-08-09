Faruk bordo mavi formayı giydi

Değirmenlik Akademide aldığı futbol eğitimi sonrasında Trabzonspor alt yapısı tarafından denenmeye alınan Faruk, burada beğenilmişti.

Trabzonspor alt yapısına giden Trabzonspor tesislerine giderek, bordo maviyi giydi. Faruk, bundan sonraki futbol hayatında Trabzonspor alt yapısında eğitim alacak.



