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Faruk bordo mavi formayı giydi

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Faruk bordo mavi formayı giydi
Değirmenlik Akademide aldığı futbol eğitimi sonrasında Trabzonspor alt yapısı tarafından denenmeye alınan Faruk, burada beğenilmişti.
Trabzonspor alt yapısına giden Trabzonspor tesislerine giderek, bordo maviyi giydi. Faruk, bundan sonraki futbol hayatında Trabzonspor alt yapısında eğitim alacak.
 
 
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