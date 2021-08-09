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350 Bin TL talihlisine teslim edildi

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350 Bin TL talihlisine teslim edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ağustos çekilişinin talihlisi ikramiyesi aldı.
Devlet Piyangosu’nun 8 Ağustos tarihli çekilişinde ‘71874’ numaralı bilete isabet eden 350 Bin TL’lik büyük ikramiye bugun daireden teslim alındı. İkramiye, isminin açıklanmasını istemeyen ve Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da ikamet eden vatandaşımız tarafından teslim alındı.
Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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