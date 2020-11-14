Fahlioğluları: Devamlılık için futbol temaslı takipten muaf olmalı

Mehmet Fahlioğluları, “KTFF’nin yanındayız. Temaslı takip uygulaması futbolun başlamasındaki en büyük engeldir. Futbol liglerinin devamlılığının sağlanabilmesi adına, futbol bu uygulamadan muaf olmalıdır. Bunun yerine belirli aralıklarla PCR testleri yapılmalıdır.” açıklamasını yaptı

Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü başkanı Mehmet Fahlioğluları, futbolda yaşanan gündemle ilgili açıklamalarda bulunurken, KTFF destek belirtip, temaslı takip sisteminin kaldırılamasına vurgu yaptı.

Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü yönetim kurulu adına Başkan Mehmet Fahlioğluları şu açıklamayı yaptı:

“Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covit-19 salgını, tüm sektörleri olduğu gibi çok sevdiğimiz ve işimizden, ailemizden fedakarlıklar yaparak yürütmeye çalıştığımız futbolumuzun başlamasını da etkilemiştir.

Bugüne kadar futbolumuzun hem ayakta durması hem de gelişimi için birçok sorumluluk alan, kulüplerimiz ve futbolcularımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, futbolumuzun tüm paydaşlarını her dönemde kucaklayan ve yardımcı olan federasyonumuzun bu dönemde de en doğru kararları alacağından şüphemiz yoktur.

Bizler, liglerin bir an önce başlaması yönünde taraf olmakla birlikte, devletimizi ve Sağlık Bakanlığımızı bunun en kısa zamanda mümkün olabilmesi için gerekli adımları ivedilikle atmaya davet ediyoruz. Bu bağlamda, şu anda uygulanan temaslı takip uygulaması futbolun başlaması konusundaki en büyük engeldir. Ülkemizde başka bazı spor müsabakaları için uygulansa dahi, futbol liglerinin devamlılığının sağlanabilmesi adına, futbol bu uygulamadan muaf tutulmalıdır. Çünkü futboldaki takım ve maç sayısının fazlalığından dolayı diğer bazı takım branşlarında uygulanan 3 haftada bir maç oynanması durumu söz konusu olamaz.

Temaslı takip uygulaması yerine, pozitif çıkan vaka ayrılıp, ilgili diğer kişilere 2 günde bir PCR testi yapılarak bulaşın kontrol altında tutulabileceği düşüncesindeyiz. Öte yandan, tüm futbol paydaşlarına da belirli aralıklarla PCR testleri yapılmalıdır. Devletimiz ve Sağlık Bakanlığımız ülkedeki nüfusun ciddi bir kesimini oluşturan futbol ailesinin haklı çağrılarına kulak vermelidir.

Hal böyle iken ve federasyon başkanımızın futbolun başlatılması için iyi niyeti ortadayken, Sporcu kardeşlerimizin duygularını anlamakla birlikte, yapılan haksız eleştirilerin yerinin futbol federasyonu olmadığını belirtir, federasyonumuzun yanında olduğumuzu tüm spor kamuoyunun bilgisine sunarız.



