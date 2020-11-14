Güney’de 198 vaka daha

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 4 bin 157 test sonucunda 198 yeni vaka tespit edildi

Rum haber kaynakları, toplam vaka sayısının 7 bin 51'e yükseldiğini belirtti.

Ayrıntılı olarak mevcut vakalar şu şekilde ortaya çıktı:

Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 833 örnekten 84 vaka belirlendi.

Özel girişim yoluyla alınan 1.807 numuneden 82 vaka belirlendi.

Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 390 numuneden 6 vaka belirlendi.

Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü altında alınan 263 vaka tespit edildi.

Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 105 örnekten 1 vaka belirlendi.

KOP'un etkinliklerine katılan Derneklerde gerçekleştirdiği örnekleme kapsamında alınan 143 örnekten 1 vaka belirlendi.

Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol sırasında alınan 607 numuneden 4 vaka belirlendi.

