Eyüp Öztep, Maunacı oldu

Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı, Merit Alsancak Yeşilova’dan Eyüp Öztep’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Son iki sezonda Yeşilova forması giyen Öztep’in bonservisli olarak transfer edildiği duyuruldu. Takımın başına teknik direktör Hasan Burgaç’ı getirdikten sonra yeni sezon kadrosunu oluşturma çalışmalarını sürdüren Türk Ocağı, transferle ilgili şu açıklamayı yaptı

“Takımımız, M. A. YEŞİLOVA'nın Başarılı Ortasaha - Savunma Oyuncusu Eyüp Öztep'i Bonservisli Olarak Kadromuza Kattık.”

Son Kıbrıs Kupası şampiyonu Türk Ocağı’nda sezonun tamamlanmasının ardından takımın önemli isimleri Doğukan Altuntaş Mağusa Türk Gücü’ne, Remzi Betmezoğlu da Göçmenköy’e transfer olmuştu.



