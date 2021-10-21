Evram maçı parmaklıklar arasından izledi

Yonpaş Dumlupınar kulübünün başarılı başkanı Mehmet Evram, takımının AKSA Süper Ligin beşinci haftasında Gönyeli ile deplasmanda oynadığı maçı ayakta izledi.

Maç boyunca Kuzey tarafındaki kalenin tarafında demir parmaklıkların arkasında maçı heyecanla izleyen başkan Mehmet Evram, maçın stresini ve heyecanını yaşarken, kaçan pozisyonlardan sonra üzüntü yaşarken, futbolcularına moral verdi.

Mehmet Evram, Gönyeli golü sonrasında ise hayal kırıklığı yaşarken, maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

