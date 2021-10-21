banner583
Red and White tribünlere renk katıyor
Red and White tribünlere renk katıyor
10 0
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
206 0
 
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
20 0
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
49 0
24 0
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
53 0
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
42 0
banner661
banner726

Evram maçı parmaklıklar arasından izledi

banner476

banner714
Evram maçı parmaklıklar arasından izledi
banner721
Yonpaş Dumlupınar kulübünün başarılı başkanı Mehmet Evram, takımının AKSA Süper Ligin beşinci haftasında Gönyeli ile deplasmanda oynadığı maçı ayakta izledi.
Maç boyunca Kuzey tarafındaki kalenin tarafında demir parmaklıkların arkasında maçı heyecanla izleyen başkan Mehmet Evram, maçın stresini ve heyecanını yaşarken, kaçan pozisyonlardan sonra üzüntü yaşarken, futbolcularına moral verdi.
Mehmet Evram, Gönyeli golü sonrasında ise hayal kırıklığı yaşarken, maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.