Liderin maçı Özkan’ın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Süper Ligin altıncı haftasında oynanacak olan maçların programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Haftanın zorlu maçlarından olan lider Gençler Birliği’nin, Maraş ile oynayacağı maçı başarılı hakem Hüseyin Özkan yönetecek.
Altıncı haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
23 Ekim Cumartesi, Saat 16:00
LGB – Maraş, Cumhuriyet Stadı, Hüseyin Özkan
Mormenekşe – İncirli, Cemal Balses Stadı, İsmail Ercan
Dörtyol – Karşıyaka, Adem Nural Stadı, Turgay Misk
China Bazaar GG – Esentepe, Atatürk Stadı, İsfendiyar Açıksöz
24 Ekim Pazar, Saat 16:00
Görneç – YB, 3 Şehitler Stadı, Zekai Töre
Düzkaya – Değirmenlik, Nihat Bağcıer Stadı, Serkan Durmaz
Yalova – Çetinkaya, Tahsin Mertekçi Stadı, Evren Karademir
Çanakkale – BB, Muharrem Döveç Stadı, Serkan Şimşek
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