Liderin maçı Özkan’ın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Süper Ligin altıncı haftasında oynanacak olan maçların programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Haftanın zorlu maçlarından olan lider Gençler Birliği’nin, Maraş ile oynayacağı maçı başarılı hakem Hüseyin Özkan yönetecek.

Altıncı haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

23 Ekim Cumartesi, Saat 16:00

LGB – Maraş, Cumhuriyet Stadı, Hüseyin Özkan

Mormenekşe – İncirli, Cemal Balses Stadı, İsmail Ercan

Dörtyol – Karşıyaka, Adem Nural Stadı, Turgay Misk

China Bazaar GG – Esentepe, Atatürk Stadı, İsfendiyar Açıksöz

24 Ekim Pazar, Saat 16:00

Görneç – YB, 3 Şehitler Stadı, Zekai Töre

Düzkaya – Değirmenlik, Nihat Bağcıer Stadı, Serkan Durmaz

Yalova – Çetinkaya, Tahsin Mertekçi Stadı, Evren Karademir

Çanakkale – BB, Muharrem Döveç Stadı, Serkan Şimşek

