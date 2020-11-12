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Eski başkanlardan Sertoğlu'na destek

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Eski başkanlardan Sertoğlu'na destek
KKTC Futbol Kulüpler Birliği eski başkanları Özel Tahsin, Yurdaer Garip, Kemal Köseoğlu ve Özen Hüseyin Yılmaz yaptıkları ortak açıklamayla Futbolcular Birliği üyesi futbolcuların eyleminin kendilerini derinden üzdüğünü ve tasvip etmediklerini belirterek, bu süreçte KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve yönetim kurulunun yanında olduklarını bildirerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptılar.
KKTC Futbol Kulüpler Birliği eski başkanlarının yaptığı açıklama şöyle:
KKTC Futbol Kulüpler Birliği eski başkanları olarak son günlerde ülkemiz futbolu ile gelişen ve bizleri derinden üzen futbolcular birliği kardeşlerimizin açıklama ve eylemlerini kesinlikle kabul ve tasvip etmediğimizi bildirir, KTFF başkanımız, yönetim kurulu vede kulüplerimizin yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiririz. Unutulmamalıdır ki ayni gemide olan tüm ülke futbolu paydaşları, içinde bulunduğumuz ülke şartlarıda göz önünde bulundurularak KTFF etrafında birlik ve beraberlik içersinde hareket etmelidir. Özel Tahsin, Yurdaer Garip, Kemal köseoğlu, Özen Hüseyin Yılmaz
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