"Futbolcuların yapmış olduğu çirkin hareketi kınıyoruz"

Göçmenköy Spor Kulübü Başkanı Ersan Karataş yaptığı basın açıklamasıyla, futbolcuların Federasyonun önüne tabut koymalarını şiddetle kınadığını ve ülke futboluna katkılarından dolayı Kulüp Başkanları ve KTFF Başkanına karşı yapılan bu büyük saygısızlığı asla kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Esan Karataş'ın yaptığı basın açıklaması şöyle:

"Pandemi nedeniyle Hükümetin almış olduğu bir kısım kararlar çerçevesinde futbolun da yeni sezonda başlaması mümkün olmamış ve bu doğrultuda 25 Eylül 2020 tarihinde toplanan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Genel Kurulunda futbolun yeniden başlayabilmesi için oybirliği ile alınmış olan kararları Sağlık Bakanlığına bir ay önce KTFF Başkanının yazılı olarak bildirilmesine rağmen bu konuda Federasyona henüz bir cevap verilmemiştir. Hal böyle iken , yıllarca bu Ülkenin gençlerine sahip çıkarak spor yaptırmak için her türlü fedakarlığı gösteren Kulüp Başkanları ve Federasyon Başkanına karşı Futbolcular Derneği’nin bir gün önce yapmış oldukları eylemde Federasyonun önüne TABUT koymalarını şiddetle kınar, Ülke futboluna katkılarından başka bir şeyleri olamayan Kulüp Başkanları ve KTFF Başkanına karşı yapılan bu büyük saygısızlığı asla kabul etmeyeceğimizi ve Göçmenköy Spor Kulübü olarak almamız gereken tedbirleri hiç çekinmeden alacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın."