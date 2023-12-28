Esentepe’ye, Binatlı freni

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Abdülkadir Karadağ, Ferdi Güzel
Binatlı: Uğur, Malik, Cenkay, Tahir, Aziz, Erdem, Kutluhan, Mehmet, Abdurrahman, Hüseyin, Yusuf
Esentepe: Osman, Nersin, Emre, Yusuf, Deniz, Tuğra, Salih, Emek, Mahmut, Oğuz, Semih
Goller: 29’Cenkay, 49’Abdurrahman(P) (Binatlı) 90’Deniz (Esentepe)
Karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı ataklar vardı ve 29.dakikada gelişen Binatlı atağında Cenkay sahneye çıktı ve attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Bu dakikadan sonra her iki takımın gol çabası sonuç vermedi ve ilk yarı 1-0 sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Binatlı oldu ve 49.dakikada gelişen atakta Binatlı takımı Penaltı atışı kazandı.
Atışı kullanan Abdurrahman topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.
Maçın 90.dakikasında gelişen Esentepe atağında golcü futbolcu Deniz Kibar attığı golle skoru 2-1 yaptı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Binatlı çok önemli 3 puana imza atarken Esentepe zirve yarışında ağır bir yara aldı.
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