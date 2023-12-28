Hamitköy, 2024’e mutlu giriyor

Hamitköy, Lapta karşısında üstün oynadığı maçı son bölümde zora soksa da rakibini mağlup ederek, 2024’e mutlu girme şansı yakaladı

Stadyum:Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Fatih Bardçıoğlu, Serdar Gürpınar, Mert Aksu

Hamitköy: Mahmut Demirgan, Salih Adakan, Mahmut Polat, Salih Sakallı, Süleyman Şeb (82.Dk Ersan), Altan (79.Dk Kemal), Serhat, Eser (90.Dk Taner), Hasan Tulum, İsmail Aslan, Sinan

Lapta: Hakan, Selçuk, Necip, İsmail Çakır, Orhan, Hasan Yanaroğlu, Hüseyin, Aydın (80.Dk Emre), Berkay, Mustafa (65.Dk Bayram), Ahmet Sezer

Goller: 39.Dk Sinan, 66.Dk Süleyman (Hamitköy)-84.Dk Selçuk (Lapta)



Birinci Ligde 2023 yılının ve ilk devrenin son maçında Başkent ekibi Hamitköy, Lapta’yı konuk etti.

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan maça Hamitköy daha etkili başladı. Ev sahibi ekip bulduğu pozisyonları değerlendiremezken, kaleci Hakan’ı geçemedi. Eser’in 1 vuruşunda top direkten döndü. 39. Dakikada gelişen Hamitköy atağında ise Eser’in soldan ortasında Sinan Dere’nin kafa vuruşu, İsmail Çakır’ın ayağına çarpıp ağlara gitti. 1 – 0

İkinci devreye Lapta baskılı başlasa da Hamitköy rakibine pozisyon vermedi. 60’tan sonra toparlanan Hamitköy, 66’da savunma ve kaleci Hakan’ın anlaşmazlığında Süleyma Şeb ile 2 – 0 öne geçti.

Maçın son bölümünde uzun toplarla, uzun boylu futbolcularından yararlanmak isteyen Lapta, 83’te ceza alanına doldurulan topa penaltı kazandı. İsmail’in Sezer’e yaptığı hareketten kazanılan penaltı vuruşunda Selçuk’un vuruşunda kaleci Mahmut topu çeldi. Dönen topta Berkay takım kaptanı Selçuk’un ayağına vurmasına rağmen Selçuk golü attı. 2 – 1.

Lapta takımı 90+6. Dakikada yakaladığı pozisyonu gol yapamayınca maç 2 – 1 sona erdi.



