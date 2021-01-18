banner583
banner590
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
14 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
23 0
 
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
21 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
15 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
33 0
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
25 0
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
76 0
banner529
banner570

Esentepe’nin yaşlanmayan gençleri

banner476

Esentepe’nin yaşlanmayan gençleri
banner601
Richard BEALE
Esentepe Erdal Barut Stadında geçtiğimiz hafta sonu Esentepe A Takımı ile Esentepe’nin futbolu bırakmış yıldızları ile geçmişte kırmızı beyazlı formayı giyen ancak şu anda başka takımlarda forma giyen futbolcular arasında bir dostluk maçı oynandı.
Yağmurdan dolayı ağırlaşan zeminde oynanan maçta Esentepe All Stars takımının formasını giyen Berkan Arslan performansı ile dikkat çekti.
Yıllarca takım kaptanlığını yapmış olan 40 yaşındaki Berkan Arslan, sergilediği performansla oyun okuma yeteneğinin hiçbirini kaybetmediğini gösterirken, yerinde müdahaleleriyle dikkat çekti. Son olarak Düzkaya forması giyen diğer savunmacı Okan Kibar ise güven veren futboluyla dikkat çekti. Ali Okan da maçta etkili bir oyun oynadı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.