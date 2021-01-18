Esentepe’nin yaşlanmayan gençleri

Richard BEALE

Esentepe Erdal Barut Stadında geçtiğimiz hafta sonu Esentepe A Takımı ile Esentepe’nin futbolu bırakmış yıldızları ile geçmişte kırmızı beyazlı formayı giyen ancak şu anda başka takımlarda forma giyen futbolcular arasında bir dostluk maçı oynandı.

Yağmurdan dolayı ağırlaşan zeminde oynanan maçta Esentepe All Stars takımının formasını giyen Berkan Arslan performansı ile dikkat çekti.

Yıllarca takım kaptanlığını yapmış olan 40 yaşındaki Berkan Arslan, sergilediği performansla oyun okuma yeteneğinin hiçbirini kaybetmediğini gösterirken, yerinde müdahaleleriyle dikkat çekti. Son olarak Düzkaya forması giyen diğer savunmacı Okan Kibar ise güven veren futboluyla dikkat çekti. Ali Okan da maçta etkili bir oyun oynadı.

