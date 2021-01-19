Kurtdemir’in durumu kritik

Girne’de önceki gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir’in şuurunun kapalı olduğu ve uyutulduğu öğrenildi





Girne’de önceki gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir’in durumu ciddiyetini koruyor.

Kurtdemir’in şuurunun kapalı olduğu ve uyutulduğu öğrenildi. Kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçiren ve şuuru kapalı olan Kurtdemir’in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza önceki sabah saat 06.20’de meydana gelmişti.

Sht. Ast. Sb. Cemil Akın Sokak üzerinde seyreden Kenan Kurtdemir, yönetimindeki PH 670 plakalı salon araçla dikkatsizce anayol konumunda bulunan Uğur Mumcu Caddesi’ne giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde seyreden 20 yaşındaki Mehmet Eren Düzce’nin yönetimindeki PU 878 plakalı salon araçla çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan PH 670 plakalı araç yolun solunda bulunan taş duvara çarpmış, ardından yolun sağına geçip kaldırım üzerinde durabilmişti. PU 878 plakalı araç da çarpışmanın etkisiyle savrularak yolun solunda bulunan taş duvara ve ardından tabelaya çarpıp durabilmişti.

Kaza sonucu PU 878 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Murat Özdemir, yaralanarak Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılmıştı. PH 670 plakalı araç sürücüsü Kenan Kurtdemir ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yoğun bakım servisinde yaşam savaşı veriyor.



