Esentepe’den bir hücumcu transfer daha

Aksa Birinci Lig’de ilk devreyi 2. sırada tamamlayan Esentepe ara transferde Türkiyeli oyuncu transferi gerçekleştirerek hücum hattını güçlendirdi.

Süper Lige çıkma hedefinde olan Esentepe, Ayrancılar Gençlik Spor’dan kanat forvet oyuncusu Efe Çopur’u transfer etti.

Efe Çopur, dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda asbaşkan İbrahim Hayatoğlu eşliğinde attığı imza ile kırmızı beyazlılara transfer oldu.

