Erten Gazi 3 ay sahalardan uzak kalacak

Anadolu Efes Kulübü, sol ayak tarak kemiği kırılan milli basketbolcu Erten Gazi'nin yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlanan Erten Gazi'nin gerçekleştirilen tetkiklerinde sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiği bildirildi.
Kıbrıslı Türk olan şutör oyun kurucunun Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından ameliyat edildiği ve 12 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
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