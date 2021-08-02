Esentepe’de hedef köylüler

Birinci Lige iddialı hazırlanan takımlardan Esentepe, Kılıçali Kahraman yönetiminde yeni sezona hazırlanırken, transferde de kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Başka takımlarda forma giyen Esentepeli futbolcuları kadrosuna katmak Esentepe, İlyas Niyazi ve Deniz Kibar’ı transfer ederek Süper Lig tecrübesi olan 2 futbolcudan yararlanmak istiyor.
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