İskele orta sahayı güçlendirdi

BTM Birinci Lige iddialı girmeyi hedefleyen 1461 İskele Trabzonspor Kulübü, transferlerine devam ediyor.

Ahmet Hayta, Yunus Çıldan ve Hasan Külahlılar’ı transfer eden 1461 İskele Trabzonspor Kulübü bu kez de 2000 doğumlu genç orta sahaoyuncusu Kubilay Önder’i kadroya kattı.

Bu arada 1461 İskele Trabzonspor Kulübü teknik adamı Vural Köseoğlu, başkan Tayfun Köksal ile birlikte Birinci Lig takımlarının hazırlık maçlarını takip ederek, 2 futbolcu hakkını en iyi şekilde kullanmak için transfer araştırması yapıyor.



