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Esentepe, zirveyi takibe devam

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Aksa 1.ligde zirve adına haftanın en önemli karşılaşmasında 2.sırada yer alan Esentepe takipçilerinden Dems Cons Çanakkale’yi 3-0 mağlup ederek hem 2.sıradaki yerini sağlamlaştırdı hemde rakibine farkı artırdı.

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Esentepe, zirveyi takibe devam
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Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, İbrahim Katmer, Mert Aksu
Esentepe: Osman, Nesrin, Emre, Yusuf, Deniz, Tuğra, Salih, Ali, Emek, Mahmut, Oğuz Dems Cons.
Çanakkale; Yusuf, Sami, Orhan, Anıljan, Malik, Barın, Mustafa, Rifat, Çağdaş, Yunus, Ekrem
Goller; dk 16 Emre, dk 90 Semih - 90+ 2 Semih
 
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Esentepe 16.dakikada orta sahanın başarılı ismi Emre Mutlu’nun golü ile 1-0 öne geçti.
İlk devre de karşılıklı ataklarda başka gol çıkmayınca devre Esentepe’nin 1-0 üstünlüğünde sona erdi.
İkinci devrede kıran kırana mücadele iki takım arasında devam etti. Esentepe farkı artırmaya Çanakkale ise eşitlik için ortaya koydukları mücadele de son vuruşlarda beceriksiz oldular.
Karşılaşmanın son bölümünde tüm riskleri alarak yüklenen Çanakkale karşısında ev sahibi Esentepe 90 ve 90+ dakikada Semih ile 2 gol bularak sahadan 3-0 galip ayrılmayı başardı.
 
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