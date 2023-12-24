Hamitköy, Baf’ın umutlarını kırdı

Hamitköy ilk devresi golsüz biten maçın devre arasında yapılan müdahalelerle, ikinci devrede bulduğu gollerle Baf Ülkü Yurdu’nu 2 – 0 mağlup edip, zirve yarışına tutundu. Baf Ülkü Yurdu ise son sırada kaldı

: Güzelyurt Üner Berkalp StadıFerhat Tuna, MehmetEkşici, Mehmet ÇelikAli Kurt,Yankı(76.Dk Aytan),İbrahim Hatay, Osman, Azat(76.Dk Yahya), Ahmet Kılıç (86.Dk Mehmet Doğan), Ali Kerim, Ahmet Çakır, Mustafa Çağlar, Mustafa Gardiyanoğlu (46.Dk Marios), Onur(46.Dk Rıdvan)Mahmut Demirgan, David, Mahmut Polat, İsmail, Serhat(90+1.Dk Mehmet Albayrak), Hasan Tulum, Ersan(57.Dk Kemal Barbet) 81.Dk Hasan Karahüseyin), Süleyman(90+1.Dk Zafer), Eser, Altan, Taner61.Dk Süleyman, 66.Dk Altan(Hamitköy)Birinci Ligin 14. Hafta karşılaşmasında Baf Ülkü Yurdu, Hamitköy’üGüzelyurt Üner Berkalp Stadında konuk etti.9.Dk: Hamitköy atağında Süleyman’ın pasıyla topla buluşan Altan ceza alanı dışından etkili bir şut attı ancak kaleci Ali gole izin vermedi.10.Dk: BÜY atağında Ahmet Çakır sağdan ceza alanına girdi ve kaleci Mahmut’tan sıyrılıp dar açıdan vuruşunu yaptı ancak savunmada David kritik bir müdahalede bulunarak gole izin vermedi.16.Dk: Hamitköy atağında İsmail soldan topu ceza alanına ortaladı. Süleyman’ın kafa vuruşunda top yandan dışarıya gitti.22.Dk: BÜY atağında ceza alanı içerisi sol çaprazda topla buluşan Mustafa Gardiyanoğlu’nunvuruşunda top kaleci Mahmut’ta kaldı.61.Dk : Hamitköy atağında Eser sağdan topu ceza alanına kesti ve Süleyman’ın vuruşunda top filelere gitti. BÜY 0-1 Hamitköy66.Dk: Hamitköy atağında Süleyman’ın pasıyla Serhat sağdan çalımlarla ceza alanına girdi ve pasını geriden bindiren Altan’a çıkarttı. Altan’ın vuruşunda top filelere gitti. BÜY 0- 2 Hamitköy80.Dk: Hamitköy atağında Süleyman soldan ceza alanına yöneldi ve vuruşunu yaptı ancak top üst direkten geri geldi.90.Dk: Hamitköy kontra atağında Mahmut’ın pasıyla Altan soldan ceza alanına girdi ve Süleyman’ı topla buluşturdu. Süleyman’ın vuruşunda İbrahim Hatay topu çizgiden uzaklaştırdı.