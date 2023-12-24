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Hamitköy, Baf’ın umutlarını kırdı

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Hamitköy ilk devresi golsüz biten maçın devre arasında yapılan müdahalelerle, ikinci devrede bulduğu gollerle Baf Ülkü Yurdu’nu 2 – 0 mağlup edip, zirve yarışına tutundu. Baf Ülkü Yurdu ise son sırada kaldı

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Hamitköy, Baf’ın umutlarını kırdı
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Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, MehmetEkşici, Mehmet Çelik
Baf Ülkü Yurdu: Ali Kurt,Yankı(76.Dk Aytan),İbrahim Hatay, Osman, Azat(76.Dk Yahya), Ahmet Kılıç (86.Dk Mehmet Doğan), Ali Kerim, Ahmet Çakır, Mustafa Çağlar, Mustafa Gardiyanoğlu (46.Dk Marios), Onur(46.Dk Rıdvan)
Hamitköy:Mahmut Demirgan, David, Mahmut Polat, İsmail, Serhat(90+1.Dk Mehmet Albayrak), Hasan Tulum, Ersan(57.Dk Kemal Barbet) 81.Dk Hasan Karahüseyin), Süleyman(90+1.Dk Zafer), Eser, Altan, Taner
Goller: 61.Dk Süleyman, 66.Dk Altan(Hamitköy)
 
Birinci Ligin 14. Hafta karşılaşmasında Baf Ülkü Yurdu, Hamitköy’üGüzelyurt Üner Berkalp Stadında konuk etti.
9.Dk: Hamitköy atağında Süleyman’ın pasıyla topla buluşan Altan ceza alanı dışından etkili bir şut attı ancak kaleci Ali gole izin vermedi.
10.Dk: BÜY atağında Ahmet Çakır sağdan ceza alanına girdi ve kaleci Mahmut’tan sıyrılıp dar açıdan vuruşunu yaptı ancak savunmada David kritik bir müdahalede bulunarak gole izin vermedi.
16.Dk: Hamitköy atağında İsmail soldan topu ceza alanına ortaladı. Süleyman’ın kafa vuruşunda top yandan dışarıya gitti.
22.Dk: BÜY atağında ceza alanı içerisi sol çaprazda topla buluşan Mustafa Gardiyanoğlu’nunvuruşunda top kaleci Mahmut’ta kaldı.
61.Dk : Hamitköy atağında Eser sağdan topu ceza alanına kesti ve Süleyman’ın vuruşunda top filelere gitti. BÜY 0-1 Hamitköy
66.Dk: Hamitköy atağında Süleyman’ın pasıyla Serhat sağdan çalımlarla ceza alanına girdi ve pasını geriden bindiren Altan’a çıkarttı. Altan’ın vuruşunda top filelere gitti. BÜY 0- 2 Hamitköy
80.Dk: Hamitköy atağında Süleyman soldan ceza alanına yöneldi ve vuruşunu yaptı ancak top üst direkten geri geldi.
90.Dk: Hamitköy kontra atağında Mahmut’ın pasıyla Altan soldan ceza alanına girdi ve Süleyman’ı topla buluşturdu. Süleyman’ın vuruşunda İbrahim Hatay topu çizgiden uzaklaştırdı.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Değirmenlik SK 14 11 2 1 37 8 29 35
2. Esentepe KKSK 14 9 4 1 25 9 16 31
3. Yalova SK 14 7 3 4 24 17 7 24
4. Gönyeli SK 14 7 2 5 29 15 14 23
5. Dem s Cons. Çanakkale TSK 14 6 3 5 20 16 4 21
6. M. Hacıali Yılmazköy SK 14 4 8 2 19 16 3 20
7. Hamitköy ŞHSK 14 5 5 4 18 16 2 20
8. Lapta TBSK 14 5 5 4 16 22 -6 20
9. Düzkaya KOSK 14 5 4 5 23 25 -2 19
10. Mormenekşe GBSK 14 3 7 4 18 23 -5 16
11. Ozanköy SK 14 3 7 4 15 21 -6 16
12. Ünimar Maraş GSK 14 3 6 5 19 20 -1 15
13. Binatlı YSK 14 3 5 6 11 18 -7 14
14. Geçitkale GSK 14 4 2 8 25 36 -11 14
15. Girne Halk Evi 14 2 4 8 12 28 -16 10
16. Baf Ülkü Yurdu 14 1 1 12 8 29 -21 4
 
 
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