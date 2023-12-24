Hamitköy, Baf’ın umutlarını kırdı

Hakemler: Ferhat Tuna, MehmetEkşici, Mehmet Çelik
Baf Ülkü Yurdu: Ali Kurt,Yankı(76.Dk Aytan),İbrahim Hatay, Osman, Azat(76.Dk Yahya), Ahmet Kılıç (86.Dk Mehmet Doğan), Ali Kerim, Ahmet Çakır, Mustafa Çağlar, Mustafa Gardiyanoğlu (46.Dk Marios), Onur(46.Dk Rıdvan)
Hamitköy:Mahmut Demirgan, David, Mahmut Polat, İsmail, Serhat(90+1.Dk Mehmet Albayrak), Hasan Tulum, Ersan(57.Dk Kemal Barbet) 81.Dk Hasan Karahüseyin), Süleyman(90+1.Dk Zafer), Eser, Altan, Taner
Goller: 61.Dk Süleyman, 66.Dk Altan(Hamitköy)
Birinci Ligin 14. Hafta karşılaşmasında Baf Ülkü Yurdu, Hamitköy’üGüzelyurt Üner Berkalp Stadında konuk etti.
9.Dk: Hamitköy atağında Süleyman’ın pasıyla topla buluşan Altan ceza alanı dışından etkili bir şut attı ancak kaleci Ali gole izin vermedi.
10.Dk: BÜY atağında Ahmet Çakır sağdan ceza alanına girdi ve kaleci Mahmut’tan sıyrılıp dar açıdan vuruşunu yaptı ancak savunmada David kritik bir müdahalede bulunarak gole izin vermedi.
16.Dk: Hamitköy atağında İsmail soldan topu ceza alanına ortaladı. Süleyman’ın kafa vuruşunda top yandan dışarıya gitti.
22.Dk: BÜY atağında ceza alanı içerisi sol çaprazda topla buluşan Mustafa Gardiyanoğlu’nunvuruşunda top kaleci Mahmut’ta kaldı.
61.Dk : Hamitköy atağında Eser sağdan topu ceza alanına kesti ve Süleyman’ın vuruşunda top filelere gitti. BÜY 0-1 Hamitköy
66.Dk: Hamitköy atağında Süleyman’ın pasıyla Serhat sağdan çalımlarla ceza alanına girdi ve pasını geriden bindiren Altan’a çıkarttı. Altan’ın vuruşunda top filelere gitti. BÜY 0- 2 Hamitköy
80.Dk: Hamitköy atağında Süleyman soldan ceza alanına yöneldi ve vuruşunu yaptı ancak top üst direkten geri geldi.
90.Dk: Hamitköy kontra atağında Mahmut’ın pasıyla Altan soldan ceza alanına girdi ve Süleyman’ı topla buluşturdu. Süleyman’ın vuruşunda İbrahim Hatay topu çizgiden uzaklaştırdı.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Değirmenlik SK
|14
|11
|2
|1
|37
|8
|29
|35
|2.
|Esentepe KKSK
|14
|9
|4
|1
|25
|9
|16
|31
|3.
|Yalova SK
|14
|7
|3
|4
|24
|17
|7
|24
|4.
|Gönyeli SK
|14
|7
|2
|5
|29
|15
|14
|23
|5.
|Dem s Cons. Çanakkale TSK
|14
|6
|3
|5
|20
|16
|4
|21
|6.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|14
|4
|8
|2
|19
|16
|3
|20
|7.
|Hamitköy ŞHSK
|14
|5
|5
|4
|18
|16
|2
|20
|8.
|Lapta TBSK
|14
|5
|5
|4
|16
|22
|-6
|20
|9.
|Düzkaya KOSK
|14
|5
|4
|5
|23
|25
|-2
|19
|10.
|Mormenekşe GBSK
|14
|3
|7
|4
|18
|23
|-5
|16
|11.
|Ozanköy SK
|14
|3
|7
|4
|15
|21
|-6
|16
|12.
|Ünimar Maraş GSK
|14
|3
|6
|5
|19
|20
|-1
|15
|13.
|Binatlı YSK
|14
|3
|5
|6
|11
|18
|-7
|14
|14.
|Geçitkale GSK
|14
|4
|2
|8
|25
|36
|-11
|14
|15.
|Girne Halk Evi
|14
|2
|4
|8
|12
|28
|-16
|10
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|14
|1
|1
|12
|8
|29
|-21
|4