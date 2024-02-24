Rauf Denktaş Üniversitesi galibiyetle tanıştı

Musmer UniLeague’de üçüncü haftanın son maçında Rauf Denktaş Üniversitesi, sahasında konuk ettiği Avrupa Liderlik Üniversitesi’nin 57-43’lük skorla mağlup etti.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada rakibine oranla daha üstün bir oyun ortaya koyan Rauf Denktaş Üniversitesi, sahadan 57-43’lük skorla galip ayrılarak, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.



JAMES BARKER’DAN 20 SAYILIK KATKI

Rauf Denktaş Üniversitesi’nde James Baker, 20 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. James’in yanında Yarkpazu 18 sayı, Gedeon Simbele 13 sayı ile oynadı. Avrupa Liderlik Üniversitesi’nin en skorer ismi ise 19 sayı ile George Amaranye oldu.



MUSMER UNILEAGUE PUAN DURUMU

Takımlar O G M AS YS P

1.Yakın Doğu Üniversitesi 3 3 0 214 182 6

2.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 3 2 1 215 177 5

3.Doğu Akdeniz Üniversitesi 3 2 1 211 197 5

4.Rauf Denktaş Üniversitesi 2 1 1 112 102 3

5.Avrupa Liderlik Üniversitesi 3 0 3 156 214 3

6.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2 0 2 107 143 2



SAYI KRALLIĞI

Oyuncu Sayı

1.Halil Çetinyay 59

2.Temur Rustamov 56

3.Aykut Fidansoy 53

4.Sari Aljoulani 52

5.Chijindu Omah 52

6.Isıka Saliku 42

7.Bora Altun 42

8.George Amaranye 36

9.Praise Okafor 36

10.James Baker 34

