Esentepe, turu son haftaya bıraktı

Stadyum: Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Sertan Alkın, Buse Bağrıkara
Dem’s Cons. Çanakkale: Yusuf Yontar, Sami, Orhan, Anıljan, Yunus Kalaycı, Barın, Mustafa Gök, Rifat (71.Dk Cafer),Gökdeniz (46.Dk Çağdaş), Özgür, Ekrem, Berkant
Esentepe: Osman, Deniz, Mustafa Soytürk, Emre Mutlu, Efe, Tuğra, Ali Avcısoyu (68.Dk Burak), Mehmet Ada, İlyas, Oğuz, Semih,Devran
Goller: 56.Dk Yunus Kalaycı, 90.Dk Orhan Kalaycı (Çanakkale)- 9.Dk Ali Avcısoyu, 62.Dk (P) Efe Çopur(Esentepe)
Kırmızı kart: 80.Dk Semih (Esentepe)
Aksa Birinci Ligde 29. Hafta maçında Çanakkale, Esentepe’yi konuk etti. Dr Fazıl Küçük Stadında oynanan Çanakkale – Esentepe maçını Fehim Dayı yönetti. Maça hızlı başlayan Esentepe, Ali Avcısoyu ile ilk devreyi 1 – 0 önde tamamladı.
İkinci devreye etkili başlayan Çanakkale olurken Yunus skoru eşitledi. 1 – 1 Erken toparlanan Esentepe’de kazanılan penaltı vuruşunu Efe gole çevirdi. 1 – 2 Esentepe’nin Süper Lige yükselme için dakikaları saydığı anlarda Orhan skoru 2 – 2 yapınca, iki takım da 1’er puanla maçı tamamladı.
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