Esentepe Süper Lig’de

AKSA Birinci Lig’in 30’uncu hafta maçlarının ardından Süper Lig’e direkt yükselen ikinci takım Esentepe oldu

Stat: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Özal Çağlayan, Ahmet Genç

Esentepe: Osman, Emek(Burak), Devran, Mehmet(Salih), Emre(Nersin), Mustafa, Tuğra, Ali(Burak), İlyas, Oğuz, Efe(okan).

Binatlı: Yusuf, Ersen, Erdem(Jumayev), Tahir(Derin), Yusuf, Malik, Mehmet, Kutluhan, Nazım(Fuat), Ahmet(Adnan), Yağış(Şahan).



Son olarak 2018-19 sezonunda Süper Lig’de yer alan Esentepe, 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’e yükselmenin sevincini yaşadı.

Ligin son haftası öncesi Esentepe’ye 1 puan Süper Lig’e terfi etmek için yeterliydi. Erdal Barut Stadı’nda konuk ettiği Binatlı ile 0-0 berabere kalan Esentepe 51 puan ve aynı puanla sezonu tamamlayan Gönyeli’ye ikili averaj üstünlüğü sağlayarak şampiyon Miracle Değirmenlik’in ardından Süper Lig’e direkt yükselen ikinci takım oldu.

(Fotoğraf: Richard Beale)



