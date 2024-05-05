Esentepe Süper Lig’de

Stat: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Özal Çağlayan, Ahmet Genç
Esentepe: Osman, Emek(Burak), Devran, Mehmet(Salih), Emre(Nersin), Mustafa, Tuğra, Ali(Burak), İlyas, Oğuz, Efe(okan).
Binatlı: Yusuf, Ersen, Erdem(Jumayev), Tahir(Derin), Yusuf, Malik, Mehmet, Kutluhan, Nazım(Fuat), Ahmet(Adnan), Yağış(Şahan).
Son olarak 2018-19 sezonunda Süper Lig’de yer alan Esentepe, 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’e yükselmenin sevincini yaşadı.
Ligin son haftası öncesi Esentepe’ye 1 puan Süper Lig’e terfi etmek için yeterliydi. Erdal Barut Stadı’nda konuk ettiği Binatlı ile 0-0 berabere kalan Esentepe 51 puan ve aynı puanla sezonu tamamlayan Gönyeli’ye ikili averaj üstünlüğü sağlayarak şampiyon Miracle Değirmenlik’in ardından Süper Lig’e direkt yükselen ikinci takım oldu.
(Fotoğraf: Richard Beale)
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