Esentepe, ikinci yarıda esti

Stat: Tahsin Mertekçi Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Özal Çağlayan, Engin Akkagün

Yalova: Ögü, Hasip, Onur (60’Selim) M.Kum, Asrın, Erkan, Sergülen (84’Çağan) Mehmetali, Azem (77’Hamdi) Civan, Tahsin (84’Aydın)

Esentepe: Osman, Nersin, Emre (84’Semih) Yusuf (72’İlyas) Deniz, Tuğra, Ali (84’Mehmet) Emek, Mahmut (60’Salih) Oğuz, Devran (46’Ege)

Goller: 18’Asrın (Yalova) 59’Emek, 67’Deniz, 76’Emre (Esentepe)



Aksa Birinci ligde zirve mücadelesi veren Esentepe, son haftaların çıkışta takımı Yalova’yı 3-1 mağlup ederek zirvede kalmaya devam etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Yalova oldu.

18.dakikada gelişen Yalova atağında genç golcü Asrın sahne aldı ve attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk devresi bu skorla sona erdi.

İkinci devrede etkili olan taraf konuk Esentepe idi.

59.dakikada gelişen Esentepe atağında Emek attığı golle skoru 1-1 yaptı.

67.dakikada gelişen bir başka Esentepe atağında ceza alanı içine yapılan ortaya Deniz Kibar kafayı vurdu ve attığı golle skoru 2-1 yaptı.

76.dakikada ise yeni bir Esentepe atağında yine ceza alanı içine yapılan ortaya bu kez Emre kafayı vurdu ve maçın skorunu tayin eden golü kaydetti 3-1.

Esentepe bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek zirve yürüyüşüne devam etti.



