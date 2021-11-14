Esentepe hayata döndü

Stadyum: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Serkan Durmaz, Arif Malek, Abdullah Genç
Esentepe: Onur, Emek, Mehmet Demir, Şenol, Hüseyin Deynekli, Ege, Emre, İlyas, Deniz, Salih, Devran
Yalova: Sercan, Ahmet Hasan, Hasip, Hakan, Selçuk, Mehmet Kum, Erkan, Yasin, Sergülen, Civan, Özcan
Goller: 43.Dk (P) Emek, 48.Dk Ege, 54.Dk Deniz (Esentepe)- 55.Dk (P) Ahmet Hasan, 81.Dk İbrahim (Yalova)
Kırmızı kart: 78.Dk Onur (Esentepe)-73.Dk Özcan (Yalova)
AKSA Birinci Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Esentepe, Yalova karşısında 3 farklı öne geçtiği maçta skorun 3 – 2 olmasını önleyemezken, son bölümlerde galibiyeti koruyup haftalar sonra 3 puanı aldı. 2 takımın da 10 kişi tamamladığı maçı kaybeden Yalova, 11 puanda kalıp düşüşünü sürdürdü. Maçın adamı ise takımına penaltı da kazandıran Hüseyin Deynekli oldu.
İlk devrenin son bölümünde Hüseyin Deynekli’nin düşürülmesi ile kazanılan penaltı vuruşunu Emek gole çevirdi. 1 – 0
İkinci devreye hızlı başlayan Esentepe, Şenol’un kafa golü ile 2 – 0’ı bulurken, 54’te Deniz Kibar farkı 3’e çıkardı. 3 – 0’dan sonra gevşeyen rakibi karşısında Yalova, Ahmet Hasan’ın penaltı golüyle skoru 3 – 1 yaptı.
73’te Yalova’dan Özcan, 78’de Esentepe’den Onur kırmızı kart gördüler. Daha sonra 83’te İbrahim kafa golü ile soru 3 – 2 yaptı. Geriye kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Esentepe maçı kazanmayı bildi.
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