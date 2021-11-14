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Mormenekşe kendine geldi

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Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Çanakkale ile Mormenekşe arasında oynanan maçı kazanan Mormenekşe, rahat bir nefes alırken, Çanakkale sıkıntılı bölgede kaldı

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Mormenekşe kendine geldi
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AKSA Birinci Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 2 takım, Çanakkale ile Mormenekşe arasında oynanan maçı kazanan Mormenekşe, rahat bir nefes alırken, Çanakkale sıkıntılı bölgede kaldı. Mormenekşe’ye 3 puanı getiren gol, Süleyman Bayır’ın muhteşem golü getirdi.
Çanakkale galibiyeti ile kötü gidişi bitiren Mormenekşe, kötü zeminde oynanan maçın ilk bölümünde pozisyon üretmekte zorlandı. Çanakkale de ev sahibi olmasına rağmen pozisyon üretmekte zorlanırken, devre 0 – 0 tamamlandı.
İkinci devre de az pozisyonlu geçerken, 60. dakikada Süleyman Bayır’ın muhteşem golü ile deplasmanda 1 – 0 öne geçen Mormenekşe, maçtan 3 puanla ayrıldı.
 
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