Esentepe gözünü Süper lige dikti

Stadyum:Gönyeli Stadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Burak Yiğit, Emirhan Yılmaz
Gönyeli: Ali Faruk, Ahmet Can, Malik, Mehmet Akif, Mustafa Hacı, Ömer, Ahmet Eser, Cemre, Metin, Cevdet,İlyas Yılmaz
Esentepe: Osman, Emek, Mustafa Soytürk, Emre Mutlu, Efe, Deniz, Ege, Tuğra, İlyas Niyazi, Oğuz, Devran
Goller: 63.Dk (P) İlyas Yılmaz (Gönyeli)- 28.Dk Efe, 58.Dk Emek (Esentepe)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 24. Hafta maçında Gönyeli, Esentepe’yi konuk etti. Gönyeli Stadı’nda oynanan Gönyeli – Esentepe maçını Şakir Azizoğlu yönetti. Kalabalık taraftar topluluğu önünde oynanan maçın ilk devresini Esentepe, Efe’nin golüyle 1 – 0 önde tamamladı.
İkinci devreye de etkili başlayan Esentepe 58’de duran topların usta ismi Emek’in frikik golüyle skoru 0 – 2 yaptı.
İkinci golden sonra rakibinin üzerine gitmeye başlayan Gönyeli, İlyas’ın penaltı golüyle umutlansa da maç 1 – 2 sona erdi
(Fotoğraf: Gökhan Kuzu)
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