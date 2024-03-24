Esentepe gözünü Süper lige dikti

Süper Lig hedefindeki Esentepe ile Gönyeli’nin Gönyeli Stadı’ndaki mücadelesinde kazanan konuk Esentepe oldu ve Süper Lig’e bir adım daha yaklaştı

Stadyum:Gönyeli Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Burak Yiğit, Emirhan Yılmaz

Gönyeli: Ali Faruk, Ahmet Can, Malik, Mehmet Akif, Mustafa Hacı, Ömer, Ahmet Eser, Cemre, Metin, Cevdet,İlyas Yılmaz

Esentepe: Osman, Emek, Mustafa Soytürk, Emre Mutlu, Efe, Deniz, Ege, Tuğra, İlyas Niyazi, Oğuz, Devran

Goller: 63.Dk (P) İlyas Yılmaz (Gönyeli)- 28.Dk Efe, 58.Dk Emek (Esentepe)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 24. Hafta maçında Gönyeli, Esentepe’yi konuk etti. Gönyeli Stadı’nda oynanan Gönyeli – Esentepe maçını Şakir Azizoğlu yönetti. Kalabalık taraftar topluluğu önünde oynanan maçın ilk devresini Esentepe, Efe’nin golüyle 1 – 0 önde tamamladı.

İkinci devreye de etkili başlayan Esentepe 58’de duran topların usta ismi Emek’in frikik golüyle skoru 0 – 2 yaptı.

İkinci golden sonra rakibinin üzerine gitmeye başlayan Gönyeli, İlyas’ın penaltı golüyle umutlansa da maç 1 – 2 sona erdi



(Fotoğraf: Gökhan Kuzu)

