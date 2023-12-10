Esentepe, evinin beyi

Hakemler: Turgay Misk, Mehmet Ekşici, Yunus Çebi
Esentepe: Osman Erdoğan, Nersin, Emre, Yusuf, Deniz (36.Dk Salih), Ege (75.DK Devran), Tuğra, Emek, Mahmut İzoğlu (62.Dk İlyas), Oğuz, Semih (62.Dk Şahin)
GHE: Burak, Ayden, Mahmut Erkan, Mustafa Yıldırım (36.Dk Barış), Mustafa Yaşar (75.Dk Kutlu ), Sezgin, Ahmet Güliçli, Muhammet (75.Dk Soyer), Eşref (75.Dk Kenan), Mehmet Korkmaz, Osman Gürgöze
Goller: 15.Dk Oğuz, 69.Dk İlyas (Esentepe) – 43.Dk Ahmet Güliçli (GHE)
Birinci Ligin 12. Hafta karşılaşmasında Esentepe, Girne Halk Evi’ni Esentepe Erdal Barut Stadında konuk etti. Esentepe maça hızlı başlarken golcüsü Oğuz ile henüz 15. Dakikada 1 – 0 öne geçti.
Ancak arzuladığı oyunu sergileyemeyen Esentepe karşısında Girne Halk Evi 43’te Ahmet Güliçli’nin golüyle devreyi 1 – 1 berabere tamamladı.
İkinci devrede galibiyet için baskı kuran Esentepe istediği pozisyonları yaratamamasına rağmen, oyuna sonradan giren İlyas Niyazi’nin golüyle 2 – 1 öne geçip, maçı kazanmasını bildi.
(Foto: Richard BEALE)
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Değirmenlik SK
|12
|9
|2
|1
|30
|6
|24
|29
|2.
|Esentepe KKSK
|12
|8
|3
|1
|21
|8
|13
|27
|3.
|Gönyeli SK
|12
|6
|2
|4
|27
|13
|14
|20
|4.
|Yalova SK
|12
|6
|2
|4
|20
|17
|3
|20
|5.
|Dem s Cons. Çanakkale TSK
|12
|5
|3
|4
|18
|13
|5
|18
|6.
|Lapta TBSK
|12
|5
|3
|4
|15
|21
|-6
|18
|7.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|12
|3
|7
|2
|18
|16
|2
|16
|8.
|Hamitköy ŞHSK
|12
|4
|4
|4
|16
|16
|0
|16
|9.
|Ozanköy SK
|12
|3
|6
|3
|14
|17
|-3
|15
|10.
|Düzkaya KOSK
|12
|4
|3
|5
|16
|21
|-5
|15
|11.
|Mormenekşe GBSK
|12
|3
|5
|4
|17
|22
|-5
|14
|12.
|Geçitkale GSK
|12
|4
|2
|6
|22
|28
|-6
|14
|13.
|Ünimar Maraş GSK
|12
|3
|4
|5
|17
|18
|-1
|13
|14.
|Binatlı YSK
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|13
|15.
|Girne Halk Evi
|12
|2
|3
|7
|12
|24
|-12
|9
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|12
|1
|1
|10
|8
|26
|-18
|4