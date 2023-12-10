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Esentepe, evinin beyi

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Esentepe, iyi oynamamasına rağmen Girne Halk Evi’ni mağlup ederek lideri takibini sürdürdü. Girne Halk Evi ise düşüşünü sürdürürken düşme hattında kaldı

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Esentepe, evinin beyi
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Stad:Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Mehmet Ekşici, Yunus Çebi
Esentepe: Osman Erdoğan, Nersin, Emre, Yusuf, Deniz (36.Dk Salih), Ege (75.DK Devran), Tuğra, Emek, Mahmut İzoğlu (62.Dk İlyas), Oğuz, Semih (62.Dk Şahin)
GHE: Burak, Ayden, Mahmut Erkan, Mustafa Yıldırım (36.Dk Barış), Mustafa Yaşar (75.Dk Kutlu ), Sezgin, Ahmet Güliçli, Muhammet (75.Dk Soyer), Eşref (75.Dk Kenan), Mehmet Korkmaz, Osman Gürgöze
Goller: 15.Dk Oğuz, 69.Dk İlyas (Esentepe) – 43.Dk Ahmet Güliçli (GHE)
 
Birinci Ligin 12. Hafta karşılaşmasında Esentepe, Girne Halk Evi’ni Esentepe Erdal Barut Stadında konuk etti. Esentepe maça hızlı başlarken golcüsü Oğuz ile henüz 15. Dakikada 1 – 0 öne geçti.
Ancak arzuladığı oyunu sergileyemeyen Esentepe karşısında Girne Halk Evi 43’te Ahmet Güliçli’nin golüyle devreyi 1 – 1 berabere tamamladı.
İkinci devrede galibiyet için baskı kuran Esentepe istediği pozisyonları yaratamamasına rağmen, oyuna sonradan giren İlyas Niyazi’nin golüyle 2 – 1 öne geçip, maçı kazanmasını bildi.
 
(Foto: Richard BEALE)
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Değirmenlik SK 12 9 2 1 30 6 24 29
2. Esentepe KKSK 12 8 3 1 21 8 13 27
3. Gönyeli SK 12 6 2 4 27 13 14 20
4. Yalova SK 12 6 2 4 20 17 3 20
5. Dem s Cons. Çanakkale TSK 12 5 3 4 18 13 5 18
6. Lapta TBSK 12 5 3 4 15 21 -6 18
7. M. Hacıali Yılmazköy SK 12 3 7 2 18 16 2 16
8. Hamitköy ŞHSK 12 4 4 4 16 16 0 16
9. Ozanköy SK 12 3 6 3 14 17 -3 15
10. Düzkaya KOSK 12 4 3 5 16 21 -5 15
11. Mormenekşe GBSK 12 3 5 4 17 22 -5 14
12. Geçitkale GSK 12 4 2 6 22 28 -6 14
13. Ünimar Maraş GSK 12 3 4 5 17 18 -1 13
14. Binatlı YSK 12 3 4 5 10 15 -5 13
15. Girne Halk Evi 12 2 3 7 12 24 -12 9
16. Baf Ülkü Yurdu 12 1 1 10 8 26 -18 4
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