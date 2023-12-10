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Digiturk BTM 1. Lig'de 4. hafta tamamlandı

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Digiturk BTM 1. Lig'de 4. hafta tamamlandı
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Digiturk Kıbrıs BTM 1. Ligde 4. Hafta sonuçları
KIRMIZI GRUP
Pile – Dörtyol: 2 – 1
Tuzlaspor – Türkmenköy: 3 – 2
Mehmetçik – Dipkarpaz: 2 – 3
Kaplıca Karadeniz 61– Akova:1 – 1
Yenierenköy – İncirli:3 – 2
BEYAZ GRUP
Demirhan – Karaoğlanoğlu:0 – 0
Denizli – Mevlevi: 2 – 1
B.Bağcıl – Düzova: 2 – 0
Vadili – Ortaköy: 1 – 0
Dikmen Gücü – Kozanköy:1 – 2
 
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