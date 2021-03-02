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1461 Trabzon futbolcularımıza talip

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1461 Trabzon futbolcularımıza talip
Bir dönem Türkiye Birinci Ligde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe’yi kupadan eleyen 1461 Trabzonspor yeni sezonda Türkiye Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek.
1461 Trabzonspor menejerler aracılığı ile genç futbolcularımıza talip oldu. Yenicami’den Yakup Şen ile Yonpaş Dumlupınar’dan Mert Güçlücan ile Olcay Aykut, 1461 Trabzonspor’dan gelen teklifi değerlendiriyorlar. Yakup Şen, Mert Güçlücan ve Olcay Aykut’un transfer durumlarının kısa sürede netleşmesi bekleniyor.
 
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