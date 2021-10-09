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3x3 Turnuvası kayıtları sürüyor

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3x3 Turnuvası kayıtları sürüyor
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ev sahipliğinde ve KKTC Basketbol Federasyonu iş birliğinde 13 – 16 Ekim’de Merkez Lefkoşa'da gerçekleştirilecek 3x3 Turnuvasına kayıtlar sürüyor.
FIBA onaylı özel zeminde oynanacak olan turnuvada elektronik skorbord, canlı yayın gibi teknolojik altyapı da yer alacak. Turnuvada sağlık kuralları üst düzeyde olacak.
Girişlerde adapass uygulaması, maç oynayacak sporcularda güncel PCR veya antijen aranacak. Organizasyonda U15, U17, Büyükler (17-35 yaş), Masterler 1 (36-50 yaş) ve Masterler 2 (50 yaş üstü) kategorileri kadın ve erkek takımları şeklinde oluşturulacak.
 
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