Ankaragücü'nden kritik galibiyet

Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.
Başkent ekibi 82. dakikada Torgeir Borven'in attığı golle Antalyaspor'u 1-0 yenerek kritik bir galibiyete imza attı.
MKE Ankaragücü bu galibiyetle puanını 32'ye çıkardı. Antalyaspor ise 39 puanda kaldı.
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