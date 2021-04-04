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Ankaragücü'nden kritik galibiyet

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Kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti

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Ankaragücü'nden kritik galibiyet
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Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.
Başkent ekibi 82. dakikada Torgeir Borven'in attığı golle Antalyaspor'u 1-0 yenerek kritik bir galibiyete imza attı.
MKE Ankaragücü bu galibiyetle puanını 32'ye çıkardı. Antalyaspor ise 39 puanda kaldı.
 
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