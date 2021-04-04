Ankaragücü'nden kritik galibiyet

Kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Başkent ekibi 82. dakikada Torgeir Borven'in attığı golle Antalyaspor'u 1-0 yenerek kritik bir galibiyete imza attı.

MKE Ankaragücü bu galibiyetle puanını 32'ye çıkardı. Antalyaspor ise 39 puanda kaldı.

