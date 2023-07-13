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Ertürk: Seyir zevki yüksek bir maç olacak

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Ertürk: Seyir zevki yüksek bir maç olacak
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Niyazi ERGÜLEN
İktisatbank BTM 2. Lig’de grup mücadeleleri bu hafta sonu oynanacak maçlarla tamamlanıyor.
İkinci Grup’ta çeyrek finale yükselmeyi garantileyen 13 puanla liderlik koltuğunu paylaşan Akçay ile Gayretköy, grup maçlarının son haftasında liderlik için kozlarını paylaşacaklar.
Bu zorlu maç öncesinde Akçay Spor Kulübü Başkanı Doğan Ertürk açıklamalarda bulundu. 
Ertürk’ün açıklaması şöyle:
Çeyrek finali garantileyen iki takımın karşılaşacağı bu maç seyir zevki yüksek bir maç olacağından eminim. Her maçımıza final havasında ve galip gelmek için çıkıyoruz. Grupta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle devam ediyoruz. Gayretkoy güçlü ve iddialı bir takım.Sahamızda en iyi şekilde konuk edeceğiz. Çeyrek finalde Gayretkoy Spor Kulübüne başarılar diliyorum” dedi.
 
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