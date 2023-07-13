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Baf Ülkü Yurdu sahaya indi

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Baf Ülkü Yurdu sahaya indi
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Niyazi Ergülen
Birinci Lig kulüplerinden Baf Ülkü Yurdu yeni sezona yönelik ilk antrenmanını Çarşamba günü gerçekleştirdi.
Güzelyurt Alpay Volkan Antren Sahası’nda yapılan ilk antrenman Başkan Ahmet Ertay ve teknik adam Niyazi Özekmekçi’nin konuşmaları sonrasında başladı. Başkan Ertay, yaptığı kısa konuşmada bu sezon hedeflerinin süper lig olduğunu belirtti.
Konuşmalar sonrasında futbolcular teknik direktör Niyazi Özekmekçi nezaretinde düz koşu yaparak ilk antrenmana başladılar. Kırmızı yeşilliler geçtiğimiz sezon play off hattı dışında sezonu tamamlamıştı.
 
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