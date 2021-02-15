Ertop: Spor Dairesi geçmiş olsun bile demedi

Metin Ertop, “Fırtınadan sahamız olumsuz etkilendi.Konuyu Spor Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliğininbilgisine getirdik. Ancak sorumlu Süleyman Kıpçak’ın umurunda bile olmadı. Bize bir geçmiş olsun bile demedi.” açıklamasını yaptı

Niyazi ERGÜLEN

Zümrütköy Sahası geçtiğimiz günlerde meydana gelen fırtınadan olumsuz etkilenmiş ve sahayı çevreleyen teller devrilmişti.

Zümrütköy Spor Kulübü başkanı Metin Ertop, konuyu Spor Dairesi’nin bilgisine getirdiklerini açıklarken, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde meydana gelen fırtınadan sahamız olumsuz etkilenmiş ve sahayı çevreleyen teller devrilmişti.

Konuyu Spor Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliğinin bilgisine getirdik. Ancak sorumlu Süleyman Kıpçak’ın umurunda bile olmadı. Ne telefonlarımıza baktı ne de bizi arayıp sordu. Bize bir geçmiş olsun bile demedi. Güzelyurt Kaymakamlığı ise sadece geçmiş olsun dileğini iletti.

Bir an önce Spor Dairesi’nin kulübümüze gerekli yardımı yapmasını ve sahamızda meydana gelen hasarı gidermesini bekliyoruz.”

