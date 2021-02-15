Sivri dizinden sakatlandı

Necati KÜLAHLILAR

Türkiye Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Ankara Demirspor forması giye temsilcimiz Ahmet Sivri sakatlandı.

Antrenmanda diz yan bağında küçük bir yırtık oluşan Ahmet Sivri,sakatlığı nedeniyle TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda, Ankara Demirspor’un Zonguldak Kömürspor’u 2-1 mağlup ettiği maçta forma giyememişti. Tedbir amaçlı bu maçta oynatılmayan Ahmet Sivri’nin tedavisi sürerken, bu haftaki maçta forma giyecek.

Geçtiğimiz hafta geriye düştüğü maçı kazanan Ankara Demirspor, Zonguldak Kömürspor galibiyetiyle ikinci devrede oynadığı dördüncü maçı da kazanmıştı.

