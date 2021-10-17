Erteleme maçı Eran'ın

AKSA Süper Lig'de dün oynanması gereken ancak maçın hakemi Ali Özer'in eşinin korona virüse yakalanmasından dolayı yarına ertelenen Doğan Türk Birliği – Merit Alsancak Yeşilova maçının hakemi belli oldu.

Bugün oynanacak Doğan Türk Birliği - Merit Alsancak Yeşilova karşılaşmasınının orta hakemliğini Kerem Eran, yardımcılıklarını Abdullah Genç ve Ali Akçınar, 4.hakemliğini ise Utku Hamamcıoğlu yapacak. Maç Lapta Şht Şevket Kadir Stadında oynanacak.

