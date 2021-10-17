Erteleme maçı Eran'ın

AKSA Süper Lig'de dün oynanması gereken ancak maçın hakemi Ali Özer'in eşinin korona virüse yakalanmasından dolayı yarına ertelenen Doğan Türk Birliği – Merit Alsancak Yeşilova maçının hakemi belli oldu.
Bugün oynanacak Doğan Türk Birliği - Merit Alsancak Yeşilova karşılaşmasınının orta hakemliğini Kerem Eran, yardımcılıklarını Abdullah Genç ve Ali Akçınar, 4.hakemliğini ise Utku Hamamcıoğlu yapacak. Maç Lapta Şht Şevket Kadir Stadında oynanacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.