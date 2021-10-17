banner583
Dev maçta 3 puan Trabzonspor'un
Dev maçta 3 puan Trabzonspor'un
8 0
Ford Focus yeni teknolojilerle makyajlandı
Ford Focus yeni teknolojilerle makyajlandı
20 0
 
Giderayak 17 vatandaşlık daha
Giderayak 17 vatandaşlık daha
83 0
SAKAlılar, Girne’de coştu
SAKAlılar, Girne’de coştu
44 0
Çanakkale Ortaokulu takdiri hak ediyor
Çanakkale Ortaokulu takdiri hak ediyor
43 0
Klasikler, Özyalçın anısına buluştu
Klasikler, Özyalçın anısına buluştu
18 0
UKÜ ve Şahlan galibiyetle başladı
UKÜ ve Şahlan galibiyetle başladı
17 0
banner661
banner726

Erteleme maçı Eran'ın

banner476

banner714
Erteleme maçı Eran'ın
banner721
AKSA Süper Lig'de dün oynanması gereken ancak maçın hakemi Ali Özer'in eşinin korona virüse yakalanmasından dolayı yarına ertelenen Doğan Türk Birliği – Merit Alsancak Yeşilova maçının hakemi belli oldu.
Bugün oynanacak Doğan Türk Birliği - Merit Alsancak Yeşilova karşılaşmasınının orta hakemliğini Kerem Eran, yardımcılıklarını Abdullah Genç ve Ali Akçınar, 4.hakemliğini ise Utku Hamamcıoğlu yapacak. Maç Lapta Şht Şevket Kadir Stadında oynanacak.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.