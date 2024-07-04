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Erhun üç yıl daha Karga

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Erhun üç yıl daha Karga
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Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nde yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl İngiltere’den gelerek MTG kadrosuna dahil olan ve şampiyonlukta önemli payı olan Erhun Öztümer’le üç yıllık bir anlaşamaya imza atıldı.
Mağusa Türk Gücü’nde yeniden başkanlığa aday olan Koral Bozkurt’un ofisinde gerçekleşen görüşme sonucunda anlaşmaya varılarak imzalar atıldı.
Öztümer’in transferi MTG sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:
“Erhun Öztümer üç yıl daha Mağusa Türk Gücümüzde …
Geçen yıl rekor Şampiyonluğumuzda emeği olan Erhun Öztümer 2027 yılına kadar Mağusa Türk Gücünde formasını terletmeye devam edecek.”
 
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