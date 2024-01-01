Özgür Ongun GG’den ayrılıyor

Süper Lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü’nün deneyimli futbolcusu Özgür Ongun, ara transfer döneminde takımdan ayrılma kararı aldı.

China B. Gençlik Gücü’nün tecrübeli ismi Özgür Ongun takımdan ayrılma kararı aldı. Ongun, daha fazla süre alacağı takıma transfer olmak istediğini belirtti.

Süper Lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü’nün deneyimli futbolcusu Özgür Ongun, ara transfer döneminde takımdan ayrılma kararı aldı.

Sezon başında yeniden transfer olduğu China Bazaar Gençlik Gücü’nde fazla forma şansı bulamayan deneyimli forvet ayrılmak istediğini yönetime ve teknik heyete bildirdi. Usta oyuncu Özgür Ongun daha fazla süre alabileceği bir kulübe transfer olmak istiyor.

Özgür Ongun soysak-l medya hesabından aldığı kararı şöyle duyurdu:

“Beni arayanlar oldu diye anlatmam da fayda var galiba. Evet doğrudur GG yönetimine söyledim kaçmak isterim diye oda işimden dolayı 2. İşimi kuruyorum çok az kaldı yani benim ne forma nede süre almak ile ilgili bir düşüncem yoktur bu sebepden dolayı sahaya kendimi verecek kafa patlatacak ne kafam nede enerjim var. Sadece 1 kişi için 2. Devre bir yere gideceğim isim vermem şuan burda doğru olmaz. Ve sezon sonu liglerde futbol hayatımı bitireceğim ve 1 yıl oynamayıp alt yapısından yetiştiğim köyüm olan Alayköy de oynayıp futbol hayatimi sonlandıracağım..Ve ayrıca Gençlik Gücü Spor Kulübüne başarılar dilerim ve doğru yolda ilerleyen bir gençlik gücü vardır inşallah bu sene herzamankinden daha iyi yerde bitirir ve seneye daha da iyisi olur inşallah.Benim Gençlik Gücünü’nü kadar sevdiğimi beni tanıyanlar iyi bilir. Herkes ile aram iyidir hocamla da aram iyidir. Seneye bir aksilik olmaz ise Gençlik Gücü’nde yardımcı hoca olarak devam edeceğim.”

