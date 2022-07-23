Ergazi fırsatı kaçırdı

7. Grup’ta zirveyi ilgilendiren karşılaşmada Ergazi konuk ettiği Kaplıca Karadeniz 61 karşısında 1-0 önde götürdüğü maçta uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kalarak lidere yaklaşma şansını kaçırdı

İktisatbank BTM 2. Lig 8. Haftasında 7. Grup’ta zirveyi ilgilendiren karşılaşmada Ergazi konuk ettiği Kaplıca Karadeniz 61 ile 1-1 berabere kalarak lidere yaklaşma şansını kaçırdı.

Şakir Azizoğlu’nun yönettiği karşılaşmanın ilk devresinde Ergazi takımı kaptanı Murat Abuzet’le bulduğu golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede konuk Kaplıca beraberlik için yüklenmesine karşın bulduğu birçok fırsatı değerlendiremezken uzatma anlarında golcüsü Berkant’ın ayağından bulduğu golle beraberliği sağladı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Kaplıca takımı en yakın takipçisi olan Ergazi’yle 4 puanlık farkı koruyarak liderliğini sürdürdü.

