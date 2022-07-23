Starlink Uydu Treni Kıbrıs semalarında görüldü

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin "uydu takım yıldızı" olan ve internet servisi sağlayan Starlink Uydu Treni istasyonları Kıbrıs semalarında görüntülendi.
Bu uydulardan haberi olmayan bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Sıra halinde gökyüzünde ilerleyen uydular, görenleri adeta büyüledi.
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