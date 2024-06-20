Türkiye Yıldız Erkekler Futsal Birinciliğinde 3. olan Türk Maarif Koleji Yıldız Erkek Futsal Takımında forma giyerken, rakibinin kasti faulü sonrasında dizinden sakatlanan Çetinkaya U-14 takımının yıldızı Erez Işık sezonu kapattı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Red 7 Oil U14 Ligi’nin iddialı takımlarından Çetinkaya’nın kaptanı Erez Işık sezonu kapattı. Samsun’da düzenlenen Türkiye Yıldız Erkekler Futsal Birinciliğinde 3. olan Türk Maarif Koleji Yıldız Erkek Futsal Takımında forma giyerken, rakibinin kasti faulü sonrasında dizinden sakatlanan Erez Işık, bir süre sahalardan uzak kalacak. Ayağının üzerine basması doktor tarafından yasaklanan Erez Işık’ın dizinde doku zedelenmesi oldu. Sakatlığına rağmen takımı Çetinkaya’yı maçlarda yalnız bırakmayan Erez Işık, saha kenarından arkadaşlarına destek veriyor. Çetinkaya, çift maç eleme usulüne gire oynanacak olan Red 7 Oil U14 Ligi çeyrek final eşleşmesinde 22 Haziran Cumartesi günü saat 18:30’da Canbulat Stadında Mağusa Türk Gücü’ne konuk olacak.

