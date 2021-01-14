Erenköy alt yapı çalışmalarına yöneldi

BTM Birinci Lig kulüplerinden Yeni Erenköy Spor Kulübünde KüfiTulga başkanlığındaki yönetim kurulu, futbol alt yapısı yeni dönem çalışmalarını başlattı.
Yeni Erenköy Spor Kulübünden futbol alt yapısı yeni dönem çalışmalarının başlaması ile ilgili şu açıklama yapıldı:
“Kulübümüzün futbol alt yapısı yeni dönem çalışmalarına Sercan Gök hocamızla devam ediyor.
Antremanlarımıza katılmak isteyen tüm bölge çocuklarımızı bekliyoruz. Çalışmalarımız
Covid 19 tedbirlerini dikkate alarak devam edecektir. (Not:Yaş sınırı 15'tir.)”
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