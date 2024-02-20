Eren Şişik’e, yeni görev

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu toplanarak, kararlar alırken, maçları tescil edip, kamuda göreve başlayacak olan İsmet Gaziler’in yerine Eren Şişik’i atadı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şöyle:

AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1. Lig’de 16. 17. 18. ve 19.hafta maçlarının ve Asbuzu U16 Ligi’nin 2. Tur, Çeyrek Final 1 ve 2. Ve Yarı Final 1. ve Yarı Final 2. Maçlarının, Puma Kadınlar Ligi 2. 3. 4. 5. ve 6. Hafta Kadınlar Kıbrıs Kupası 1. Tur ve Çeyrek Final maçlarının; Northernland Kıbrıs Kupası 1. Tur ve 2. Tur maçlarının tescil edilmesine;

Federasyonumuzda Genel Sekreter Yardımcısı ve Mali İşler Sorumlusu olarak görev yapan Sn. İsmet Gaziler’in yerine Sn. Eren Şişik’in Genel Sekreter Yardımcısı ve İdari İşler Sorumlusu görevine atanarak bu görevde kendisine imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

