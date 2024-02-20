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Cihangir kaçıyor, MTG kovalıyor

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Cihangir kaçıyor, MTG kovalıyor
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AKSA SÜPER LİG 19. HAFTA PANORAMASI
 
Aksa Süper Ligin 19. Haftası önceki akşam oynanan Göçmenköy – M.Karşıyaka maçıyla tamamlanırken, ligin zirvesinde yer alan Cihangir ile takipçisi Mağusa Türk Gücü(MTG) bu hafta birbirleriyle oynayacakları maç öncesinde maçlarını kazanarak yollarına devam ettiler.
Zirveye ortak olmayan Tremeşeli H. Dumlupınar takımı alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Mesarya deplasmanından bir puanla dönmesi sonucunda zirve yarışından uzaklaşmış oldu.
Üst sıraları hedefleyen Göçmenköy, ikinci yarının çıkıştaki ekibi M. Karşıyaka’yı mağlup etmesi ile 4. sıraya yükselirken, Doğan T. Birliği ise zorlu pera L. Gençler Birliği mücadelesinden bir puan aldı.
Ligin alt sıraları için büyük önem arz eden K.Kaymaklı – Lefke karşılaşmasını son dakika golüyle kazanan K.Kaymaklı takımı biraz olsun nefes alırken, ligin dibine demir atan Türk Ocağı ile Yeniboğaziçi yine farklı mağlup olmaktan kurtulamdılar.
Süper Ligin 19. Haftasında oynanan 8 maçın ikisini deplasman takımları, üçünü ev sahibi takımlar kazanırken, üç maç ise beraberlikle tamamlandı. Beraberlikle tamamlanan maçların tümü de 1 -1’lik skorla sona ererken, kale ağları bu hafta 28 kez havalanarak maç başına 3,5 gol ortalamasına ulaşıldı.
En farklı galibiyeti konuk ettiği Yeniboğaziçi’ni 7 – 1 gibi farklı skorla yenen MTG alırken, Cihangir ile Çetinkaya takımları bu hafta kalelerini gole kapattılar.
Süper lig gol krallığı yarışında koltuğun sahibi Cihangir’den Muhittin Tümbül bu hafta da bir gol atarak gol sayısını 23 yaparken, takipçisi MTG’den Dinopeter 3 golle haftayı kapatarak 16 gole ulaştı.
 
 
Haftanın Takımı: Cihangir
Lider Cihangir bu sezon yenilmezlik serisini yukarıya taşımaya devam ederken, takipçisi MTG’yi mağlup eden Yenicami’yi evinde mağlup etmeyi başararak sürprize izin vermeyip, zorlu MTG maçı öncesinde hata yapmadı.
 
 
Haftanın Futbolcusu: Sylla(K. Kaymaklı)
Play-out hattında olan K. Kaymaklı ile Lefke arasında oynanan zorlu mücadelede uzatmalarda K. Kaymaklı’nın galibiyet golünü atan Sylla haftanın futbolcusu olmayı hak etti.
 

Haftanın Teknik Direktörü: Çağan Çerkez (Küçük Kaymaklı)
Teknik direktör Çağan Çerkez’in Küçük Kaymaklı’sı bire bir rakibi Lefke karşısında son saniyeye kadar maçı bırakmamanın karşılığını kritik galibiyetle alırken, takımını maça iyi motive eden Çağan Çerkez galibiyetin mimarı oldu
 

Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa (Göçmenköy – M. Karşıyaka)
Ligde iyi yerde olmak için kendilerine hedef belirleyen iki takım olan Göçmenköy ile M.Karşıyaka arasındaki karşılaşmanın hakemliğini yapan Osman Özpaşa maç boyunca oyunu kontrolünde tutarken, son anlarda gösterdiği kırmızı kartta da haklıydı.
 
Haftanın Kare Ası
Cem (Alsancak Yeşilova) Bilal (Göçmenköy) Hakan (Cihangir) Ernest (Çetinkaya)
 
Haftanın On Biri
Kıvanç (Göçmenköy) Memduh (Alsancak Yeşilova) Mahmut (Küçük Kaymaklı) Burak (Çetinkaya) Selçuk (Cihangir) Mehmet Gürlü (MTG) Reşit (Göçmenköy) Osita (Çetinkaya) Emre (MTG) Sylla (Küçük Kaymaklı) Remzi (Göçmenköy)
 
Süper Lig 19. Hafta sonuçları
Türk Ocağı-Çetinkaya: 0 – 5
Pera L.G.Birliği-Doğan T.Birliği: 1 – 1
K.Kaymaklı-Lefke: 2 – 1
Mesarya-T.H.Dumlupınar: 1 – 1
A.Yeşilova-China B.G.Gücü 1 – 1
Mağusa T.Gücü-Yeniboğaziçi: 7 – 1
Yenicami-Cihangir: 0 – 3
Göçmenköy-M.Karşıyaka: 2 – 1
 
Süper Lig 20. Hafta maç programı:
Lefke – Mesarya
Yeniboğaziçi - P. L. Gençler Birliği
Cihangir - Mağusa T. Gücü
C. B. Gençlik Gücü – Yenicami
Türk Ocağı – K.Kaymaklı
Çetinkaya – Doğan T. Birliği
T. H. Dumlupınar – Göçmenköy
M. Karşıyaka – A. Yeşilova
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Cihangir GSK 19 18 1 0 50 13 37 55
2. Mağusa Türk Gücü 19 17 0 2 76 16 60 51
3. Tremeşeli H. Dumlupınar TSK 19 15 2 2 58 21 37 47
4. Göçmenköy İYSK 19 10 4 5 35 22 13 34
5. Doğan Türk Birliği 19 9 5 5 37 23 14 32
6. Miracle Karşıyaka ASK 19 8 6 5 38 30 8 30
7. Yenicami AK 19 8 3 8 37 40 -3 27
8. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 19 8 2 9 37 38 -1 26
9. Çetinkaya TSK 19 7 4 8 37 31 6 25
10. Alsancak Yeşilova SK 19 7 2 10 29 32 -3 23
11. Lefke TSK 19 6 2 11 20 32 -12 20
12. Pera L. Gençler Birliği SK 19 5 4 10 29 49 -20 19
13. Mesarya SK 19 6 1 12 20 40 -20 19
14. Küçük Kaymaklı TSK 19 4 2 13 24 47 -23 14
15. Yeniboğaziçi DSK 19 2 1 16 23 71 -48 7
16. Türk Ocağı Limasol 19 1 3 15 21 66 -45 6
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