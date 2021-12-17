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Ercan imzayı attı

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Ercan imzayı attı
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AKSA Süper Ligde transfer hareketliliğini sürdüren Ali Özmen Safa başkanlığındaki Yenicami yönetimi, kaleci Ercan’a imza attırdı. Sezon sonunda serbest transfer hakkı bulunan kaleci Ercan, 3 yıllığına kendisini takımına başlayan sözleşmeyi imzaladı.
 
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