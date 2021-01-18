Erbay, Karşılı’yı da Değirmenlik üyesi yaptı

Ahmet Erbay başkanlığındaki Değirmenlik yönetim kurulu, üye yazımında 200’ü aşarken, kulübün 227. üyesiYakup Karşılı oldu

Birinci Lig ekiplerinden Değirmenlik’in yeni başkanı Ahmet Erbay, göreve hızlı bir başlangıç yaparken çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ahmet Erbay başkanlığındaki Değirmenlik yönetim kurulu, görev dağılımı yaptıktan sonra, üye yazımına yöneldi. Kulübe hem gelir sağlamak hem de daha güçlü bir yapı oluşturmayı hedefleyen Ahmet Erbay başkanlığındaki Değirmenlik yönetim kurulu, üye yazımında 200’ü aştı. Başkan Ahmet Erbay üye yazımı ile bizzat ilgilenirken, kulübün 227. üyesini kayda geçirdi.

Değirmenlik Spor Kulübünün 227. üyesini Yakup Karşılı oldu. BTM İkinci Lig kulüplerinden Kırıkkale’nin de yöneticisi olan Yakup Karşılı, Değirmenlik Spor Kulübüne de üye olarak katkı koyacak.



